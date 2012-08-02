На Тернопольщине за сутки нашли 37 взрывоопасных предметов
Во время строительных работ
В Тернопольской области за сутки обнаружено 37 взрывоопасных предметов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, во время проведения земельных работ в селе Городище Зборовского района обнаружено 16 артиллерийских снарядов, 3 ручных гранаты и 6 минометных мин времен Второй мировой войны.
В селе Манаев этого же района обнаружено 11 артснарядов и 1 авиационная бомба.
Все боеприпасы были найдены во время проведения строительных работ.
Места обнаружения опасных предметов ограждены до приезда группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда МЧС и переданы под охрану работникам милиции с целью недопущения посторонних лиц.
В целом, с начала года на территории Тернопольской области обнаружено 687 взрывоопасных предметов времен минувших войн.