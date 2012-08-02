За избиение дочки мужчина сядет на 5 лет

Приговором Тернопольского горрайонного суда к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года приговорен отец несовершеннолетней девочки, который нанес ей телесные повреждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела подтверждено, что житель Тернополя систематически применял физические наказания к 13-летней дочери. Во время очередной ссоры он умышленно сломал ребенку палец на ноге.

По данному факту прокуратурой Тернополя было возбуждено, расследовано, а в дальнейшем направленно в суд уголовное дело об обвинении отца ребенка в совершении преступлений, предусмотренных ст. 166 и ст.122 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Приговором суда отец признан виновным в совершении данных преступлений и приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда уже вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.