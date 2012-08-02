В Ивано-Франковске из-за взрыва газа пострадал мужчина

В Ивано-Франковске в результате взрыва газа в доме пострадал мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, взрыв газа без последующего горения произошел вчера около 11 часов в жилом доме по ул. Коновальца.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что авария произошла в подсобном помещении летней кухни. Пострадал 31-летний мужчина, родственник владелицы дома. С ожогами I и II степени (60% поверхности тела) потерпевший госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Кроме того, взрывной волной уничтожены окна и двери здания, повреждены вещи домашнего потребления.

Предварительная причина взрыва – утечка газа из поврежденной трубы в помещении дома.

Прокуратура осуществляет надзор за проведением проверки по указанному факту.