На Прикарпатье леса будут охранять круглосуточно

В Ивано-Франковской области подразделения МЧС и государственной лесной охраны круглосуточно будут дежурить в лесных массивах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, ссылаясь на соответствующее поручение руководителя области Михаила Вышиванюка, которое он сделал после сегодняшнего общеукраинского селекторного совещания с участием первого заместителя министра МЧС Украины генерал-майора службы гражданской защиты Виталия Бута.

Для контрольных наблюдений за лесными массивами председатель ОГА поручил областному управлению лесного и охотничьего хозяйства взять в аренду вертолет на «Буковеле».

«Поскольку сейчас в Ивано-Франковской области выпадают краткосрочные дожди, вводить ограничительные меры по массовому посещению леса, переносить начало охотничьего сезона, который стартует 11 августа, нет необходимости», - сказал М.Вышиванюк. Он также обязал руководителей районов продолжать разъяснительную работу среди населения относительно техногенной безопасности, недопущения возникновения пожаров в лесах и полях.

