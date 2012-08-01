В Луганской области женщина похитила 3-летнюю девочку

Женщина, которая похитила трехлетнюю девочку в Краснодонском районе Луганской области, ранее убила двоих своих усыновленных детей и хотела скрыть преступление.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр Зайцев.

По его словам, установлено, что в декабре 2010 года и в феврале 2011 года эта женщина убила двух усыновленных малолетних детей (2007 и 2008 годов рождения). Их трупы спрятала вместе со своим мужем.

«Двое убитых детей - девочки, никто об убийстве не знал, ей удалось это как-то скрыть. По документам дети живы. Исходя из этого, она ездила по району, искала девочек, подходящих по возрасту, чтобы заменить ими убитых ею детей. То есть она планировала украсть еще одну девочку», - сказал А.Зайцев.

В тоже время он не смог прокомментировать информацию милиции о том, что вначале женщина хотела украсть 6-летнего мальчика, с которым в момент похищения играла девочка.

«Этот момент мне неизвестен», - отметил А.Зайцев.

По его словам, на данный момент труп одной из убитых девочек уже найден, поиски второго продолжаются.

«В настоящий момент женщина и ее муж задержаны, возбужденное ранее дело переквалифицировано в ст.146 УК Украины - похищение человека. Кроме того, против женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. 2,4,13 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. В дальнейшем эти два дела будут объединены в одно производство», - уточнил А.Зайцев.

Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области 30 июля неизвестные похитили 3-летнюю девочку Кристину Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

Как выяснили правоохранители, семья девочки малообеспечена, а ее отец ранее был судим. Вечером, когда произошло похищение, К.Кабакова играла с соседским 6-летним мальчиком. Он стал единственным свидетелем произошедшего. По словам мальчика, к ним подъедал мотоцикл с «люлькой», в котором были женщина и мужчина, а также девочка-подросток. Женщина сначала хотела схватить мальчика, но тот увернулся, и она схватила трехлетнюю Кристину, бросила ее в люльку, где сидела девочка-подросток, и они уехали.

31 июля ночью милиция нашла похищенную девочку живой и здоровой в доме у похитителей.