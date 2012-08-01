Сумщина: от взрыва боеприпаса времен войны погиб человек

В Тростянецком районе Сумской области из-за взрыва подрывщика от боеприпаса один человек погиб, еще один ранен.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области, 31 июля в оперативно-координационный центр теруправления МЧС Украины в области поступило сообщение о взрыве, который произошел в селе Грузкое Тростянецкого района. По предварительным данным, в здании для сторожей местного пруда сработал подрывщик от боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В результате взрыва погиб 37-летний мужчина, второй 38-летний мужчина был тяжело ранен. Пострадавший с многочисленными ранениями госпитализирован в центральную районную больницу. В этот же день его доставили в областной центр.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.