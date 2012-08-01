Полтавщина: санстанция запретила купание на 4-ёх пляжах
15:20, 01 августа 2012Новости регионов
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Массово развивается планктон
В Полтавской области санстанция запретила купание на четырех пляжах области.
Об этом сказано в сообщении Полтавской облСЭС.
По их данным, из-за несоответствия нормативам качества воды по микробиологическим показателям запрещено купаться в Ворскле, на пляже Киевского района Полтавы; в Днепре, на центральном пляже Кременчуга; в реке Сухой Кагамлык, на пляже района Молодежный Кременчуга; в реке Псел, на центральном пляже Гадяча.
«В связи с высокой температурой воздуха на большинстве водоемах области начал массово развиваться планктон. Это привело к цветению воды и ухудшению ее кислородной обеспеченности», – сказано в сообщении облСЭС.
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