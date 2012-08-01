В Тернопольской области с родственниками украинцев, погибших в ДТП в Польше, работают психологи Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре пропаганды областного управления МЧС. Усилия психологов, которые уже имеют опыт такой работы, направлены на предоставление родственникам экстренной психологической помощи после потери родных в результате аварии в Польше.

По поручению главы облгосадминистрации, психологи МЧС также будут сопровождать автобус с родственниками погибших к месту дорожно-транспортного происшествия, куда они отбудут для опознания погибших.

Для организации поездки членов семей погибших в Республику Польша с целью проведения следственных действий и идентификации тел погибших из резервного фонда областного бюджета будет выделено 11 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в 5.45 утра на нерегулируемом железнодорожном переезде в Братошевичах поезд столкнулся с микроавтобусом, который перевозил 10 человек. Восемь человек погибли на месте, а одна женщина умерла через несколько часов в больнице. Аварию пережила 20-летняя девушка, которая, по данным врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По предварительным данным польских правоохранителей, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не остановился перед знаком STOP, и въехал под поезд, который двигался со скоростью около 80 километров в час.