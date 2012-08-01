В Житомирской области горят торфяники
13:29, 01 августа 2012Новости регионов
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Очагами пожара охвачены 9 га
В Житомирской области горят торфяники.
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, торфяники начали гореть 30 июля в поселке Новоозерянка Олевского району. Там возникло возгорание торфяной прослойки на землях запаса Новоозерянского поселкового совета.
Очагами пожара на сегодняшний день охвачены 9 га. К тушению привлечены 5 единиц техники, а также задействованы 27 человек личного состава подразделов МЧС, 4 работника ГП «Белокоровицкий лесхоз» и другие специалисты.
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