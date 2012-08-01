Пьяный водитель наехал на коляски с детьми: двое младенцев погибли

В Кировоградской области в пгт Сальково Гайворонского района пьяный водитель, не справившись с управлением автомобиля «ГАЗ-2410», съехал с дороги и нанес телесные повреждения четырем гражданам, в том числе двум младенцам, которые умерли от полученных травм.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

По указанному факту следственным отделом расследования ДТП СУ УМВД Украины в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан, решается вопрос о взятии его под стражу.

Дело находится на контроле прокуратуры области.

По данным телеканала ICTV, автомобиль наехал сразу на три коляски с детьми. Одному из погибших малышей был всего месяц, второму - три. Ребенка из третьей коляски мать сумела спасти.