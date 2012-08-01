В Черкассах центр медсоцэкспертизы подаст иск к журналистке

Коммунальное заведение «Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы» подал в суд иск к журналистке черкасского интернет-издания НародUA Виктории Кобиляцкой.

Как сообщает издание НародUA, истец требует от суда взыскать с журналистки 20 тыс. грн.

Как говорится в публикации «...причиной иска стала публикация «Власть делает людей инвалидами», в которой речь шла о большом количестве должностных лиц, которые ушли на пенсию по инвалидности, и о том, что бывшие чиновники перед выходом на пенсию массово «шли в инвалиды» для увеличения пенсии».

«Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы» просит суд наказать В.Кобиляцкую за порчу деловой репутации коммунального заведения, причинение морального вреда и требует от нее опровергнуть недостоверные, по их мнению, сведения, изложенные в статье», сообщает НародUA.

Также центр медико-социальной экспертизы подаст иск к городскому председателю Черкасс Сергею Одаричу и депутату Черкасского облсовета Любови Майбороде, которых журналистка цитировала в статье.

Кроме того, ответчиком по делу является газета «Рідне місто Черкаси», которая перепечатала материал НародUA. Судебное заседание назначено на 28 августа.

Причиненный мэром Черкасс моральный вред в центре оценили в 5 тыс. грн. В свою очередь мэр не возражает против судебного разбирательства. «Я положительно оцениваю судебное разбирательство. Ведь оно поможет расставить все точки над «і» в вопросах инвалидности, в частности эпидемии инвалидности среди госслужащих в 2011 году», - сказал С.Одарич.

Также 5 тыс. грн коммунальное заведение «Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы» хочет взыскать с депутата Черкасского облсовета Л.Майбороды. «Я считаю, что городской председатель должен создать депутатскую комиссию по проверке обоснованности обвинений МСЭК», - сказала Л.Майборода.

С газеты «Рідне місто Черкаси» центр требует взыскать 20 тыс. грн.