Обрушившаяся стена уборной убила 50-летнего мужчину

Вчера, 31 июля, в пгт Глыбокая Черновицкой области 50-летний местный житель погиб при обрушении опорных стен здания общественной уборной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

В сообщении отмечается, что пострадавший сократил расстояние к строительной площадке, где проводились работы по сносу этого объекта. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Прокуратурой Глыбокского района с привлечением специалистов Управления Госгорпромнадзора проводится доследственная проверка по данному факту. По ее результатам будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства.