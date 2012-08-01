В Запорожье - африканская чума

В Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению Главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области, 30 июля 2012 года в с. Комишеватка Приморского района Запорожской области в личном хозяйстве был выявлен падеж свиней. Для экспертизы материал от погибших животных был направлен для исследования в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

В результате исследования выявлено, что животные погибли от вируса АЧС.

Отмечается, что вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

