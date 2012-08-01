Нашли пропавшую малышку - жива и здорова

В Луганской области милиция нашла живой и здоровой трехлетнюю девочку, которую 30 июля похитили неизвестные.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай, девочку нашли в поселке Краснодон.

По ее словам, этот поселок находится недалеко от поселка Семейкино, где жила девочка.

«Милиция ее обнаружила вчера около 23.00 в доме у похитителей. Мужчина и женщина, которые ее похитили, – это семья. Мужчине 48 лет, женщине 43 года. Мотивы похищения ребенка в настоящий момент выясняют следователи», - сказала Т.Погукай.

Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области 30 июля неизвестные похитили 3-летнюю девочку Анастасию Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

Как выяснили правоохранители, семья девочки малообеспечена, а ее отец ранее был судим. Вечером, когда произошло похищение, А.Кабакова играла с соседским 6-летним мальчиком. Он стал единственным свидетелем произошедшего. По словам мальчика, к ним подъедал мотоцикл с «люлькой», в котором были женщина и мужчина, а также девочка-подросток. Женщина сначала хотела схватить мальчика, но тот увернулся, и она схватила трехлетнюю Настю, бросила ее в люльку, где сидела девочка-подросток, и они уехали. Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса (убийство).

