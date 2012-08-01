На Закарпатье гости на свадьбе отравились пирожными

В Закарпатской области зафиксировано массовое пищевое отравление жителей Хустского района, которые ели пирожные, принесенные домой со свадьбы.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Управления здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении, первая информация об отравлении появилась в субботу, 28 июля, когда в инфекционное отделение Хустской больницы попали 7 больных с признаками, характерными для пищевого отравления.

У всех пациентов врачи Хустской ЦРБ диагностировали энтероколит, сообщили в пресс-центре.

Врачами и было установлено, что все больные связывают ухудшение состояния здоровья с употреблением в пищу пирожных, принесенных ими домой со свадьбы, которая прошла еще 26 июля в с. Березово Хустского района.

По предварительному заключению врачей, уточняют в пресс-центре УЗ Закарпатской ОГА, способствовать загрязнению этих пищевых продуктов могло несоблюдение правил личной гигиены и хранения продуктов при высоких внешних температурах в домашних условиях.

В пресс-центре добавили, что после зафиксированного случая бригадой специалистов территориального санэпидучреждения был проведен комплекс гигиенических, дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий. Также медицинскими работниками участка были осмотрены все присутствовавшие на свадьбе. По итогам осмотра с признаками кишечного расстройства госпитализированы 10 человек.

В целом сейчас, уточняют в пресс-центре Закарпатского управления здравоохранения, в стационаре находятся 17 больных, из которых 10 детей и 7 взрослых. Пострадавшие – жители города Хуста и сел Березово и Кошелево Хустского району Закарпатья.