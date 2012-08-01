Одесчина: 15 афганцев были похищены для получения выкупа

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области освободили 15 иностранцев, которых похитили с целью получения выкупа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, на днях в Одесский УБОП обратился гражданин Афганистана с просьбой разыскать его знакомых, которые три дня тому назад поехали в Киев. С того времени с ними потеряна всякая связь, а их местонахождение не известно.

В ходе проверки указанной информации работники спецподразделения установили, что 15 граждан Афганистана были похищены группой лиц и незаконно удерживаются в качестве заложников. За их освобождение злоумышленники требовали от родственников 10 тыс. долларов США. После подтверждения всех фактов противоправной деятельности оперативники разработали четкий план освобождения заложников и задержания преступников.

В состав преступной группы входили четверо мужчин среднего возраста, двое из которых были ранее осуждены за совершение разбоя, хранение наркотиков и изнасилование. Предварительно договорившись, сообщники путем обмана похитили на одесском автовокзале 6-х мужчин, 3-х женщин и 6-х малолетних детей. Их перевезли в один из населенных пунктов в Николаевской области, где незаконно удерживали в арендованном доме.

Работники УБОПа освободили заложников и задержали преступников.

В отношении участников группировки следственным управлением ГУ МВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, им угрожает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.