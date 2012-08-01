Саша Попова вспомнила, что первой ее ударила женщина

Через 10 дней в Николаеве из санатория медики планируют выписать 19-летнюю Сашу Попову, которая была жестоко избита в марте местным жителем и пролежала в коме почти два месяца.

Об этом «Сегодня» рассказала мама Саши Алла Гудзь: «Врачи нам сказали, что Саше нужно время, чтобы отдохнуть от процедур две недели. 10 августа или чуть позже поедем домой. Сейчас свободного времени практически нет — Саша ходит с помощью ходунков, плавает, возим ее на электромассаж. Каждый день дочь вспоминает все больше своих друзей, все чаще проявляет эмоции — улыбается, сердится. А недавно сказала, что ее обидчиков было трое. Саша добавила, что первый удар получила не от мужчины, а от женщины с черными волосами (по данным следствия, в момент избиения Саши рядом с ее 22-летним обидчиком находилась его гражданская жена и любовница. — Авт.). А после удара парня отключилась. Не знаю, так ли это».

ФОТО Александра Попова уже гуляет на улице

По словам Аллы Николаевны, на днях дочь неожиданно вспомнила свою первую любовь: «Я ей говорю: вы же давно расстались. А она мне отвечает, что, мол, все равно я его люблю». Также мама Саши рассказала, что известный мастер-визажист из Киева пообещал Саше, что после выздоровления поможет ей освоить эту профессию. «Она мечтала о такой работе», — сказала Алла Гудзь. Очередное заседание суда по делу Поповой назначено на 14 августа.

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