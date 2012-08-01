3-летнюю девочку похитили из-за криминального прошлого отца?

В Краснодонском районе Луганской области милиция возбудила уголовное дело по факту похищения трехлетней девочки.

Об этом УНИАН сообщила руководитель по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай. По ее словам, в случае пропажи или похищения несовершеннолетнего возбуждается дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

«Таковы нормы законодательства в отношении пропавших детей», - уточнила Т.Погукай.

Также она отметила, что уже известны обстоятельства, при которых девочка была украдена. Как выяснили правоохранители, семья девочки имеет низкий достаток, а ее отец ранее был судим.

Вчера вечером, когда произошло похищение, она играла с соседским 6-летним мальчиком. Он стал единственным свидетелем произошедшего. По словам мальчика, к ним подъедал мотоцикл с «люлькой», в котором были женщина и мужчина, а также девочка-подросток. «Женщина сначала хотела схватить мальчишку, но тот увернулся, и она схватила трехлетнюю Настю, бросила ее в люльку, где сидела девочка-подросток, и они уехали», - сказала Т.Погукай. По ее словам, до настоящего момента похитители на связь с родителями или милицией не выходили и требований не выдвигали. В милиции также не исключают, что похищение может быть связано с криминальным прошлым отца девочки.

Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области вечером 30 июля неизвестные похитили 3-летнюю девочку Анастасию Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

