Пожар в Ялтинском заповеднике локализован.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, возгорания лесной подстилки возникло 30 июля поблизости г. Ялта (с. Советское) на территории Гурзуфского лесничества в районе горы Лопата, в труднодоступной горной скалистой местности отдельными очагами, на площади около 10 га.

К тушению пожара привлечены 776 человек, также задействованы 69 ед. техники, в том числе от МЧС - 445 чел., 32 ед. техники, 1 пожарный самолет Ан-32П и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, от МВД – 100 чел. и 4 ед. техники, от Минобороны – 100 чел. и 2 ед. техники, Лесхоза АР Крым – 105 чел. и 11 од. техники, коммунальных служб г. Ялты – 26 чел. и 16 ед. техники.

С начала тушения пожара автотранспортом доставлено 1 тыс. 420 куб. м воды, проложено 4 км рукавных линий. Авиацией МЧС выполнено 80 сбросов воды (244 т), из них с вертолетов - 72 сброса воды (180 т), с самолета - 8 сбросов (64 т).

Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АР Крым.