Во Львове перекрыли канал поставки в Украину наркотиков

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Львовской области перекрыли канал поступления наркотических веществ на территорию Украины из Голландии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, недавно во Львове был задержан 44-летний местный житель во время сбыта 1 кг гашиша и 400 таблеток «экстези», рыночная стоимость которых составляет около 200 тыс. гривень.

Установлено, что наркотики львовянин получал от своего знакомого из Голландии, который переправлял их почтовым переводом.

По словам задержанного, наркотические вещества он планировал переправить для реализации в Днепропетровск.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В ГУБОП отмечают, что в этом году в Львовской области работники управления перекрыли также 2 международных канала контрабандной поставки героина из Польши.