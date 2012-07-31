Луганск: трое работников отравились канализационными газами

В Луганске погибли три работника ООО «Лугансквода» в результате отравления канализационными газами.

Как сообщила УНИАН начальник отдела связи со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области Анастасия Шуркаева, групповой несчастный случай произошел сегодня, 31 июля, в 10.15 в Жовтневом районе Луганска.

«По предварительным данным, при выполнении регламентных работ по выгрузке сырого осадка на иловой станции Вергунских очистных сооружений машинист насосной станции спустился в заглубленное помещение машзала и, грубо нарушив инструкции по охране труда, самовольно вскрыл устройство для проведения ревизии», - отметила А.Шуркаева.

По ее информации, в результате выделения канализационных газов работник почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и позвал на помощь. Два оператора очистных сооружений, находившихся вблизи, спустились в машзал для оказания помощи и также получили отравление газами. Смерть работников наступила на месте происшествия.

Территориальное управление Госгорпромнадзора в Луганской области создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств группового несчастного случая. Кроме того, специалистами Госгорпромнадзора запрещены работы на устройствах для проведения ревизий во всех подразделениях ООО «Лугансквода».