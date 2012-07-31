В центре Одессы на гражданина Канады упало дерево

На Привокзальной площади Одессы упало дерево и травмировало 67-летнего гражданина Канады.

Как сообщили УНИАН в отделе работы со СМИ и общественностью управления МЧС в Одесской области, инцидент произошел 30 июля около 15.00. В службу «101» города Одесса поступило сообщение от прохожих о том, что на Привокзальной площади на трамвайной остановке в результате падения дерева пострадал мужчина.

По данным МЧС, мужчина получил черепно-мозговую травму, и был госпитализирован в первую городскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии.

Ветви дерева частично упали на газетный киоск, в котором находилась продавец. Для проведения работ по расчистке трамвайной остановки и газетного киоска от ветвей привлекалось пожарно-спасательное подразделение МЧС.