5-летний мальчик погиб, пытаясь повторить цирковой трюк

В одном из сел Чечельницкого района Винницкой области умер 5-летний мальчик, который попытался дома повторить номер циркового артиста с огнем.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, накануне трагедии в село, где живет ребенок, приезжал цирк. Мальчик вместе со своим братом-близнецом посетили представление, которое настолько поразило ребят, что когда на следующий день родители ушли на работу, дети решили повторить трюк с огнем, понравившийся им больше всего. В сарае братья взяли банку с бензином, которым родители заправляли мотокосилку, один из них набрал в рта опасную легковоспламеняющуюся жидкость и начал ею плеваться, второй – поджигал жидкость. Вследствие чего одежда на одном из мальчиков загорелась. Деть не смогли самостоятельно затушить огонь, и брат потерпевшего позвал на помощь соседку. Женщина немедленно вызвала «скорую помощь». Мальчик был госпитализирован в Чечельницкую районную больницу в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени. Полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью. Спустя четверо суток, 30 июля, ребенок в больнице скончался.