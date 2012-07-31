Киев: почему упал лифт в медучреждении?

Прокуратура Шевченковского района столицы организовала проверку по факту падения лифта в Киевском городском клиническом эндокринологическом центре на ул. Пушкинской, 22, в результате чего пострадала женщина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

Прокуратурой района дано поручение Территориальному управлению Госгорпромнадзора по Киеву и Киевской области и Главному управлению Гостехногенбезопасности г. Киева провести проверку и выяснить причины падения лифта.

По результатам проверки и на основании заключений контролирующих органов прокуратурой района будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, около 7 часов утра в одном из помещений Киевского городского центра эндокринологии и обмена веществ упал лифт в шахту, в результате чего возникло возгорание.

Во время гашения пожара спасатели освободили из лифта 51-летнюю женщину, которая получила травмы в результате падения с третьего этажа.