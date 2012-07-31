Львов остался без воды

Сегодня из-за аварии на магистральном водопроводе „Городок – Львов” остались без водоснабжения жители двух районов города Львова и трех населенных пунктов области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в связи с аварийной ситуацией, возникшей сегодня ночью на магистральном водопроводе диаметром 900 мм «Городок – Львов» вблизи с. Суховоля, 31 июля с 11.00 до 20.00 водоснабжение Зализнычного района и микрорайона Левандовка города Львова будет осуществляться со сниженным давлением по сокращенному графику. Полностью прекращено водоснабжение города Городок, сел Лапаевка и Зимная Вода.

«Нам придется приостановить работу нескольких водозаборов, чтобы уменьшить давление воды в магистральном водогоне и дать возможность рабочим выполнить аварийные работы. Заверяем жителей, что приложим все усилия, чтобы возобновить водоснабжение как можно скорее», - сообщил УНИАН главный инженер «Львовводоканала» Владимир Садовый.