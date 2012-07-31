В Луганской области неизвестные похитили 3-летнюю девочку

В поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области вчера вечером неизвестные похитили 3-летнюю девочку и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, девочку зовут Анастасия Кабакова.

Ее приметы: на вид 3 года, рост 70-80 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Особые приметы: на лбу шрам размером 0,5 см.

Была одета в белую майку в оранжевую полоску, малиновые шорты с белыми шнурками, без обуви, на шее серебряный крестик на веревочке.

Неизвестные передвигались на тяжелом мотоцикле с коляской темного цвета.

Водитель был одет в темную одежду, красный шлем, пассажир-женщина одета в синий халат с разноцветными цветами, черный платок.

Милиция просит откликнуться очевидцев и сообщить всю известную информацию о местонахождении разыскиваемой девочки или похитителей в Краснодонский РО ГУМВД Украины в Луганской области по телефонам: (06435) 6-43-72, 6-43-29, 6-52-71, 095-291-09-37, или в ближайшее отделение милиции по номеру 102.