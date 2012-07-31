Вблизи Ялты горит уже 4,5 гектара леса

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике увеличилась до 4,5 гектаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Тушение пожара осложняется труднодоступной, горной, скалистой местностью (склон 60-70 градусов) и порывами ветра.

К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, внутренние войска и подразделение Минобороны, всего 478 чел. и 48 единиц техники, в том числе самолет Ан-32П и вертолет Ми-8 МЧС с водосливными устройствами.

Как сообщал УНИАН, пожар в Ялтинском заповеднике возник около 11 часов 30 июля. Горели почти 0,5 га леса. К середине дня площадь возгорания увеличилась до 2 га из-за сильного ветра. Клубы дыма видны в центре Ялты.

Пожар произошел практически в той же местности, где в конце июня сгорели 8 гектаров леса. Тогда возгорание тушили несколько дней, были привлечены около 800 чел. и 80 единиц техники, в частности 2 вертолета и 2 самолета МЧС.