Парень выпрыгнул с 15-го этажа и остался живой

В Днепропетровске в ночь на 30 июля с балкона 15-го этажа дома прыгнул 17-летний парень и остался живой.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Выяснилось, что у парня накануне был конфликт с родителями, которые не отпускали его в 2 часа ночи погулять. Вспылив, подросток решил покончить жизнь самоубийством и выпрыгнуть из окна. Спасло жизнь парню дерево, за которое он зацепился при падении. Подросток отделался травмой ноги и испугом.

После оказания первой неотложной помощи пострадавший был доставлен в больницу, где ему была сделана операция на ноге, сейчас он находится в реанимационном отделении.