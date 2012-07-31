У фермера с Херсонщины работали рабы

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Херсонской области провели спецоперацию, в результате которой освободили рабов, эксплуатируемых местным фермером.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления МВД в Херсонской области, сотрудники УБОП провели санкционированный обыск на территории фермерского хозяйства вблизи Новой Каховки. Земельный участок арендовал 32-летний уроженец одной из восточных стран.

Во время осмотра сарая для содержания животных сотрудники милиции обнаружили трех пленников - мужчин 30, 35 и 49 лет. Оказалось, что фермер вместе со своим 30-летним братом и третьим соучастником более полугода незаконно удерживали мужчин на своем земельном участке.

Как удалось узнать сотрудникам УБОП, злоумышленники предложили местным жителям оплачиваемую работу на полях. Фермеры заверили, что у рабочих будут нормальные условия труда и проживания, хорошая заработная плата, бесплатное питание. Те согласились и их привезли на указанный земельный участок, где стали рабами.

Жили мужчины в сарае, где раньше держали животных. Условия проживания были тяжелые, а условия труда - нечеловеческими. Фермеры заставляли пленников бесплатно работать на них, при этом безжалостно били палкой и угрожали физической расправой за отказ от работ. Люди работали на полях без выходных, каждый день на палящем солнце они проводили 16-18 часов. С территории фермы никого не выпускали. Деньги работодатели не платили, работники были истощены, ведь питались только кашей и чаем. Иногда им выдавали сигареты. Всего на фермеров работало около 20 человек, но из-за тяжелых условий большинство людей убежали. Иногда их ловили и возвращали, после чего наказывали избиением. Наконец, работать остались лишь три человека, которые были слишком истощены для побега.

Только благодаря проведенной работе УБОП пленников освободили. Во время последующего обыска помещений изъяты металлические наручники, деревянную палку, которой били рабочих, 11 кустов конопли, которая выращивалась на территории указанного хозяйства, охотничье ружье, патроны и 300 граммов конопли.

Участники преступной группы задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», ст. 172 «Грубое нарушение законодательства о труде», ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины.