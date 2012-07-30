Ветер очень быстро разносит пожар возле Ялты

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике составляет уже 2 гектара, ветер в этом районе достигает 40 метров в секунду.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН по телефону пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Сергей Гвоздецкий.

"Горят два гектара, в основном лесная подстилка, полгектара - верховой пожар", - сказал он.

По словам С.Гвоздецкого, в тушении огня принимают участие 320 человек - лесники, бойцы МЧС, сотрудники Внутренних войск МВД, а также военные. Задействованы 18 единиц техники.

Пресс-секретарь Рескомлеса добавил также, что вопрос использования для тушения вертолета и самолета МЧС пока решается. "Сильный ветер, труднодоступная местность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее площадь пожара в районе горы Лопата составляла около 1 га. Клубы дыма видны в центре Ялты.