В Николаеве сгорело 20 гектаров лесополосы
16:52, 30 июля 2012Новости регионов
1
Огонь распространился молниеносно
В Корабельном районе Николаева вчера сгорело 20 гектаров лесополосы и сухой травы.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в Николаевской области, пожар начался в 10.15.
Из-за высокой температуры воздуха огонь распространился практически молниеносно.
Совместными усилиями спасателей, коммунальщиков и военнослужащих в 20.30 пожар был ликвидирован.
Установлено, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
С начала года в Николаевской области зарегистрировано 563 пожара на открытых территориях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter