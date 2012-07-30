В Николаеве сгорело 20 гектаров лесополосы

В Корабельном районе Николаева вчера сгорело 20 гектаров лесополосы и сухой травы.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в Николаевской области, пожар начался в 10.15.

Из-за высокой температуры воздуха огонь распространился практически молниеносно.

Совместными усилиями спасателей, коммунальщиков и военнослужащих в 20.30 пожар был ликвидирован.

Установлено, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

С начала года в Николаевской области зарегистрировано 563 пожара на открытых территориях.