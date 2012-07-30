Ураган наделал беды в центре Ужгорода

В Закарпатской области ураган этой ночью снес крышу самого старого универмага в центре Ужгорода, повалил более 20 деревьев, разрушил опоры электропередач.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС в Закарпатской области.

В частности, по данным управления, около 2 часов ночи на территории Закарпатской области прошли сильные дожди, которые сопровождались грозами, местами шквалами. Вследствие этого без электроснабжения осталось 37 населенных пунктов.

Из них до сих пор без электроснабжения 27 полностью, 10 – частично. Больше всего пострадали Ужгородский и Мукачевский районы Закарпатья. Зацепил ураган, но несущественно, Береговский, Хустский и Тячевский районы.

Сейчас, по данным МЧС, на местах работают аварийные бригады облэнерго.

Кроме того, в результате ненастья было повалено более десяти деревьев во дворах частных домовладений и на проезжей части в населенных пунктах. Еще больше десятка повалено в областном центре Закарпатья.

В целом, по данным закарпатских СМИ, по состоянию на 16.00 в Ужгороде насчитали уже более 40 поваленных деревьев.

Кроме того, на площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде ветер сорвал крышу на одном из самых старых магазинов - универмаге «Украина».

Сейчас силами подразделений МЧС проводятся первоочередные работы по расчистке территорий от поваленных деревьев и срезанию аварийных.

Ситуация находится на постоянном контроле Территориального управления МЧС в Закарпатской области.