В Донецком ожоговом центре спасают пострадавших на лесном пожаре

Четырех пострадавших во время тушения лесного пожара в Херсонской области на самолете МЧС доставили в ожоговый центр Института реконструктивной и неотложной хирургии НАМН Украины Донецка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как напомнили в пресс-службе, вчера в 18.35 в Гладковском и Збурьевском лесничествах в результате лесного пожара пострадали 5 человек (2 - работники МЧС Голопристанского района; 3 – работники лесного хозяйства).

Все пострадавшие были госпитализированы в Голопристанскую ЦРБ. После предоставления экстренной помощи до 24.00 они доставлены в реанимационное отделение Херсонской областной больницы и проконсультированы главным внештатным специалистом Минздрава Украины по специальности «комбустиология» Г.Козинцем.

Состояние 3 пострадавших оценивается как тяжелое (1 - работник МЧС; 2 - работники лесного хозяйства); 2 – средней тяжести (1 - работник МЧС; 1- работник лесного хозяйства).

В настоящее время по поручению Президента Украины и премьер-министра в сопровождении бригады врачей 4 пострадавших транспортированы самолетом МЧС в ожоговый центр в Донецк. Один пострадавший продолжает лечение в комбустиологическом отделении Херсонской областной клинической больницы.