Возле Ялты - большой пожар, горит лес

В лесу неподалеку от Ялты, в районе горы Лопата, возник большой пожар.

С огнем борются около 300 сотрудников МЧС и лесников, спасательное ведомство направляет на место пожара вертолет Ми-8 и самолет Ан-32П, сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов.

Горит около одного гектара леса на границе Ялтинского и Крымского заповедников.

"В Крыму сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, он может способствовать распространению огня", - сказал по телефону собеседник агентства.

В этой связи МЧС привлекает к тушению вертолет и самолет, которые смогут сбрасывать воду с воздуха.

Пожар произошел практически в той же местности, где в конце июня сгорели 8 гектаров леса. Тогда возгорание тушили несколько дней, были задействованы около 800 человек и 80 единиц техники, в том числе 2 вертолета и 2 самолета МЧС.