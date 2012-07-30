Херсонщина: каракурт укусил работника колонии

В Херсонской области каракурт укусил работника местной исправительной колонии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, случай произошел 27 июля в селе Дарьевка Белозерского района, где расположена исправительно-трудовая колония №105.

В 1.00 в медсанчасть поступил работник пенитенциарного учреждения, которого во время дежурства укусил каракурт. Пострадавший находится в .

Также в сообщении указывается, что в этот же день еще один житель области пострадал от укуса ядовитого паука. В Новотроицком районе в 4.00 во время сна 41-летняя местная жительница почувствовала боль в области правой руки. За помощью женщина обратилась в районную больницу уже в 10.00 и была госпитализирована в терапевтическом отделении в состояние средней тяжести.

По данным облуправления МЧС с начала текущего года в регионе от укусов ядовитых насекомых (в основном – пауков каракуртов) пострадали 22 человека, из которых трое детей. В 2011 году таких пострадавших было 32.