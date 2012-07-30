Прокуратура Киева выясняет причины опрокидывания катера

Прокуратура Киева проводит проверку по факту опрокидывания катера напротив пляжа «Радуга» в Русановском заливе, на борту которого находились люди.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

К проверке привлечены специалисты Киевского межрегионального отдела государственной инспекции Украины по безопасности на морском транспорте и речном транспорте, которые будут устанавливать причину опрокидывания катера.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Днепровском районе Киева опрокинулся частный катер с людьми.

По предварительным данным МЧС, катер опрокинулся в результате перегрузки. 10 человек, которые находились на нем, выплыли на берег самостоятельно, 5 - подобрали на лодку спасатели. Плавсредство подтянули к берегу, где оно находится в полузатопленном состоянии.