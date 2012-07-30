Тернопольщина: от удара молнии пострадали два человека

В Тернопольской области в результате удара молнии пострадали два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел в селе Толстое Залещикского района.

Во время грозы 29-летний житель Тернополя и 12-летний житель с. Толстое укрылись под деревом, куда и ударила молния. Житель Тернополя сразу был доставлен в реанимационное отделение областной клинической больницы, ребенок – в реанимацию детской областной больницы. Мальчик находится в тяжелом состоянии, он так и не приходил в сознание.

Мужчина, придя в сознание, пожаловался врачам на потерю памяти, он не может вспомнить, что именно с ним произошло.