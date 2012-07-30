Тернопольщина: от удара молнии пострадали два человека
12:30, 30 июля 2012Новости регионов
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Укрылись под деревом
В Тернопольской области в результате удара молнии пострадали два человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел в селе Толстое Залещикского района.
Во время грозы 29-летний житель Тернополя и 12-летний житель с. Толстое укрылись под деревом, куда и ударила молния. Житель Тернополя сразу был доставлен в реанимационное отделение областной клинической больницы, ребенок – в реанимацию детской областной больницы. Мальчик находится в тяжелом состоянии, он так и не приходил в сознание.
Мужчина, придя в сознание, пожаловался врачам на потерю памяти, он не может вспомнить, что именно с ним произошло.
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