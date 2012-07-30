Тернопольщина: 6-летнего ребенка укусила змея

В Тернопольской области змея укусила 6-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел на горе вблизи города Бережаны. Мальчик вместе со старшими пошел собирать грибы, в высокой траве случайно наступил на змею, которая и укусила его за ногу.

Ребенок доставлен в реанимационное отделение Бережанской районной больницы. Состояние потерпевшего удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 23 июля змея укусила 29-летнего мужчину вблизи села Рекшин Бережанского района. Укус в руку пострадавший получил в лесу во время сбора грибов.