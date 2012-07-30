Тернопольщина: 6-летнего ребенка укусила змея
12:20, 30 июля 2012Новости регионов
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Госпитализирован в реанимацию
В Тернопольской области змея укусила 6-летнего ребенка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел на горе вблизи города Бережаны. Мальчик вместе со старшими пошел собирать грибы, в высокой траве случайно наступил на змею, которая и укусила его за ногу.
Ребенок доставлен в реанимационное отделение Бережанской районной больницы. Состояние потерпевшего удовлетворительное.
Как сообщал УНИАН, 23 июля змея укусила 29-летнего мужчину вблизи села Рекшин Бережанского района. Укус в руку пострадавший получил в лесу во время сбора грибов.
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