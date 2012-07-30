В Крыму квадроцикл с двумя людьми упал со скалы

В Черноморском районе на западе Крыма житель российского города Санкт-Петербург, управлявший квадроциклом, погиб в результате падения со скалы высотой 25 метров, его пассажир - мальчик из Донецкой области – травмирован.

Несчастный случай произошел 29 июля в селе Оленевка, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

51-летний мужчина не справился с управлением. Квадроцикл понесся вниз, водитель от полученных травм скончался на месте. 6-летнему пассажиру оказали первую медпомощь.

Это уже второй подобный случай в Оленевке за последние десять дней. 19 июля 45-летняя туристка из Петербурга не справилась с управлением - квадроцикл упал со скалы высотой 13 метров. Женщина погибла на месте, а ее 50-летний спутник получил переломом правого предплечья.