В Крыму легковушка врезалась в дерево: 2 человека погибли

В Крыму две женщины погибли, двое мужчин получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на дерево.

Авария в Ленинском районе полуострова произошла поздно вечером 28 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

За рулем ВАЗа была женщина. Она не справилась с управлением, легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Погибла 29-летняя водитель машины и 25-летняя пассажирка.

С травмами в больницу попали 38-летний и 27-летний мужчины - пассажиры автомобиля.