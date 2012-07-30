В Крыму легковушка врезалась в дерево: 2 человека погибли
11:06, 30 июля 2012Новости регионов
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Еще 2 травмированы
В Крыму две женщины погибли, двое мужчин получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на дерево.
Авария в Ленинском районе полуострова произошла поздно вечером 28 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.
За рулем ВАЗа была женщина. Она не справилась с управлением, легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Погибла 29-летняя водитель машины и 25-летняя пассажирка.
С травмами в больницу попали 38-летний и 27-летний мужчины - пассажиры автомобиля.
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