Столичным чернобыльцам предоставляют санаторно-курортные путевки

В Главном управлении труда и социальной защиты населения КГГА информируют, что киевляне, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, могут получить бесплатные санаторно-курортные путевки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, для их получения киевлянам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, необходимо обратиться в районные управления труда и социальной защиты населения. Узнать о перечне необходимых документов для оздоровления можно по телефонам: 497-57-15 и 408-01-61.

В КГГА отмечают, что «отдохнуть и улучшить состояние здоровья предлагают в лучших заведениях оздоровления в соответствии с профилем».

Там, взрослым лицам с инвалидностью и болезнями костно-мышечной системы и органов дыхания будут рекомендовать санатории «Лесная песня» и «Озерный» в Волынской и Луганской областях. Для киевлян, имеющих болезни костно-мышечной системы, но без инвалидности, лучше всего подойдет санаторий «Роща» в Харьковской области. Лица с инвалидностью и заболеваниями органов пищеварения будут иметь возможность оздоровиться в санаториях «Мошногорье» и «Жемчужина» в Черкасской и Луганской областях. Отдохнуть и подлечиться в санатории «Токари» Сумской области смогут чернобыльцы с болезнями нервной и мочеполовой системы, не имеющие инвалидности. Киевлянам разного возраста, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и имеющим заболевания органов пищеварения, нервной, эндокринной систем и кровообращения, будут рекомендовать клинический санаторий «Курорт Березовские минеральные воды» в Харьковской области.

В наличии также оздоровительные путевки для детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Юных киевлян с болезнями органов дыхания будет принимать санаторий «Елочка» Харьковской области, а детей, имеющих заболевания органов пищеварения, ожидают в «Подольском Артеке» Винницкой области.

Кроме того, в Киевской городской курортной бальнеологической больнице смогут оздоровиться чернобыльцы с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.