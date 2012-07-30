Херсонщина: новое ДТП при участии автобуса с белорусами

В Херсонской области в ДТП опять попал автобус с белорусами, 4 человека госпитализированы, сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области.

Вечером 29 июля в Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попали 1 пассажирский автобус и 2 легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали трое жителей Российской Федерации.

Предварительно установлено, что около 22.00 часов на 518 км автодороги Харьков-Симферополь 45-летний водитель автомобиля «Ниссан», житель Генического района, двигаясь со стороны АР Крым в направлении Геническа, не выбрал безопасную скорость, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом «Неоплан», который двигался в попутном направлении. Автобус перевозил 40 граждан Республики Беларусь.

После столкновения автомобиль «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 27-летнего россиянина.

В результате ДТП в Геническую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и три пассажирки автомобиля ВАЗ (женщины в возрасте 18, 28 и 30 лет).

На месте происшествия сотрудники взвода ДПС смт Новоалексеевка обеспечили доставку чая, минеральной воды и бутербродов для пассажиров автобуса и автомобиля «Ниссан».

Сотрудники отдела по расследованию ДТП СУ УМВД устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, вечером 21 июля на 105-м км автодороги Симферополь-Херсон произошло лобовое столкновение грузового микроавтобуса Ford Transit и пассажирского автобуса SETRA, зарегистрированный в Беларуси, который перевозил 46 белорусских граждан из поселка Черноморское (АР Крым) в Минск. Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия госпитализированы почти 30 человек с различной степенью телесных повреждений.