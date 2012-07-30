Херсонщина: из-за «минирования» эвакуировали 800 пассажиров поезда

Милиция задержала 28-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сделал ложное сообщение о минировании пассажирского поезда «Херсон-Харьков».

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 28.07 в 22.00 на одной из станций Одесской железной дороги (Херсонская область) к дежурной по станции обратился неизвестный мужчина, который сообщил, что в одном из вагонов пассажирского поезда заложена взрывчатка.

На время проведения обследования из поезда были эвакуированы 800 пассажиров и обслуживающий персонал. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Задержка движения поезда составила 4,5 часа.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний житель поселка Березнегуватского района Николаевской области, без постоянного места работы, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сделал ложное сообщение.