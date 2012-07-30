Херсонщина: при тушении лесного пожара пострадали 5 человек

В Херсонской области при тушении лесного пожара пострадали 5 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным МЧС, лесной пожар на площади около 100 га (из них 33 га - верхового) возник вчера, 29 июля, в 12.30 поблизости от с. Таврическое Голопристанского района на территории Гладковского лесничества ГП «Голопристанское ЛОХ».

«Во время гашения пожара пострадало 5 человек, из них - 2 сотрудника МЧС, которые из огня спасли 3 работников лесхоза. Пострадавшие с ожогами разной степени тяжести госпитализированы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 30 июля пожар локализован, проводится патрулирование лесного массива.

К работам привлечены 259 человек личного состава, а также 76 единиц пожарной и специальной техники, вертолет МИ-2 Херсонского областного ЛОХ и вертолет Ми-8 МЧС.

Еще один лесной пожар в Херсонской область произошел поблизости от с. Великие Копани Цюрупинского района.

Там вчера в 13.10 на территории Виноградовского лесничества ГП «В.Копановское ЛОХ» горели около 20 га леса.

В 20.30 этот пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.