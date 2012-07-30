В Крыму 5 киевлян отравились грибами

09:02, 30 июля 2012
Новости регионов
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 В реанимации

 В Крыму пятеро жителей Киева 23-25 лет попали в больницу, отравившись грибами. 

Инцидент произошел 28 июля в селе Генеральское в районе Алушты, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС. 

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы Алушты. Врачи оценивают состояние киевлян как средней степени тяжести.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

 

 

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