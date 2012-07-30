Черкащина: арендатор пруда избил до смерти рыбака

В Черкасской области в городе Ватутино арендатор пруда с помощниками избили до смерти рыбака.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в дежурную часть Звенигородского райотдела милиции обратился врач одной из больниц Ватутино и сообщил, что в хирургическое отделение доставлен мужчина в очень тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь, от полученных травм пациент умер.

Как установили правоохранители, потерпевшими были еще трое мужчин, которые также обратились за помощью к врачам. Во время беседы с ними оперативники выяснили, что мужчины приехали в город Ватутино к своему приятелю. Друзья решили порыбачить на пруду неподалеку. Однако охранники водоема, который арендовал один из предпринимателей города Черкассы, задержали рыбаков, отвели их в служебное помещение и вызвали своего руководителя. Последний пришел не сам, а с помощниками, которые начали избивать мужчин. От нанесенных травм один из рыбаков потерял сознание и упал. Воспользовавшись тем, что охранники отвлеклись на их товарища, трем мужчинам удалось сбежать. Четвертый из рыбаков так и остался лежать в сторожке.

Через несколько часов 51-летний мужчина, который руководил расправой над рыбалками, и его соучастники были задержаны, сообщили в милиции.

По факту нанесения телесных повреждений следственным отделом Звенигородского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения) УКУ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Следствие продолжается.