В Днепра в Киеве перевернулся катер с 15 пассажирами на борту

В Днепровском районе Киева из-за перегрузки перевернулся частный катер, на борту которого находились, предположительно, 15 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, ЧП произошло в 18:45.

«Пятнадцать находившихся на борту человек вплавь добрались до берега. Сам катер спасатели тросами подтянули к берегу», - отметили в МЧС.

«Он (катер - УНИАН) находится в полузатопленном состоянии и в настоящее время сотрудники МЧС проверяют, не осталось ли там людей. На данный момент информации о пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы Министерства внутренних дел и прокуратуры, а также спасательная бригада МЧС.