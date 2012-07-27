Милиция уволила сотрудника, подозреваемого в избиении студента

Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области уволило Александра Фартушного, который подозревается в нанесении телесных повреждений средней тяжести студенту, хулиганстве и превышении служебных полномочий.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД области, управление удовлетворило рапорт А.Фартушного на увольнение, который мотивировал свое решение тем, что желает участвовать во всех процессах, проводимых по делу, только как гражданин Украины.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Центрального района Николаева возбудила уголовное дело, а затем еще два уголовных дела в отношении сотрудника Корабельного райотдела милиции города А.Фартушного, подозреваемого в избиении студента в ночь на 15 июля в Николаеве.

Три уголовных дела объединены в одно производство.

В частности, 24 июля в рамках уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести студенту было возбуждено еще два уголовных дела в отношении А.Фартушного по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст. 365 (превышение служебных полномочий).

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы пьяный сотрудник Корабельного РОВД г. Николаева зверски избил студента Николаевского университета кораблестроения Сергея К. Также было размещено фото потерпевшего.

Милиция признала, что к драке, в которой пострадал студент Сергей К. в Николаеве, причастен сотрудник милиции.