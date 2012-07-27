Херсонщина: еще 2 человека пострадали от укусов пауков

Еще два жителя Херсонской области пострадали от укусов ядовитых пауков, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС в Херсонской области.

В частности, 25 июля в 7.25 в Новотроицкую районную больницу был доставлен 26-летний местный житель с диагнозом "укус неизвестного насекомого" (вероятно паук). Мужчина находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

В тот же день в 8.15 в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы была доставлена 70-летняя жительница Херсона. Паук укусил пенсионерку во время работы на приусадебном участке на даче кооператива «Аметист». На данный момент потерпевшая находится в реанимационном отделении, состояние средней тяжести (местная реакция).

По данным облуправления МЧС с начала года это уже 20-й случай нападения ядовитых насекомых (в основном пауков каракуртов) на людей в регионе. В 2011 году таких случаев было 32.