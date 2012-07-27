Черкасчина: госпитализированы 7 чел. с подозрением бешенства

В Уманском районе Черкасской области в терапевтическое отделение районной больницы госпитализированы семь человек, контактировавшие с коровой, которая умерла от бешенства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Черкасской области, жители села Юрковка, в том числе 8-летний ребенок, находятся в больнице для проведения обследования и постоянного наблюдения.

По данным пресс-службы, 22 июля в хозяйстве местного жителя у 7-летней телки были выявлены признаки заболевания бешенством. В ночь на 24 июля животное погибло. 24 июля региональная лаборатория ветеринарной медицины подтвердила, что павшее животное было больно бешенством.

Районные службы ветеринарной медицины и СЭС провели профилактические мероприятия по вакцинации домашнего скота в хозяйстве, где умерла корова, и в соседних хозяйствах.